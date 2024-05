Bei der Festkettenrückgabe schauten alle auf eine erfolgreiche Kirmes zurück „ Wir haben das gerockt! “

/ von Lisa Schweren

Noch mit Festkette bekleidet trug Georg Seegers sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Foto: LS

Einen Montag wünscht man sich nie herbei, aber den vergangenen Montag hat sich wohl niemand weniger herbei gewünscht als Georg Seegers. Denn nun hieß es Abschied nehmen, nicht nur von der Festkette, sondern auch von den ereignisreichen Kirmestagen, die nun hinter ihm lagen.

Alles begann am Donnerstag mit dem Fassanstich vor dem 20 Meter hohen Fahrgeschäft Excalibur und fand seinen Höhepunkt am Hauptfesttag, dem Kirmessamstag. An diesem Tag hatte Georg Seegers die Festkette erhalten, die er am Montag, 13. Mai 2024, im Ratssaal im alten Rathaus wieder zurückgeben musste. Doch hat er die Kette vermutlich nicht zum letzten Mal getragen. Denn Seegers wird in Zukunft vielleicht noch die ein oder andere Plakette für die ihm nachfolgenden Festkettenträger herstellen.

„Testkettenträger“

So hatte er die Kette auch schon vor seinem Festjahr getragen und war so laut Dominik Lemken vom Präsidium der Geselligen Vereine Testkettenträger, bevor er Festkettenträger war. Dies scheint ihn besonders gut auf sein Amt vorbereitet zu haben, denn in allen Reden der Anwesenden hallt eine Sache immer mit: Georg Seegers hat einen verdammt guten Job gemacht. Denn der Musikverein Basilikamusik in St. Marien besteht nicht nur aus der Blasmusik, die Seegers seit 12 Jahren leitet, sondern…