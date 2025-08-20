Wipfelstürmer erobern den Seilgarten

Der Kinder-Sommer im Kreis Kleve geht in die nächste Runde: „Wipfelstürmer am Eyller See“ ist ein Kletter-Angebot im Seilgarten am Jugendzeltplatz in Kerken. Teilnehmen können Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Kreis Kleve im Alter von 10 bis 19 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Teilnehmer erwartet ein Seilgarten mit unterschiedlichen Höhen und Stationen sowie ein Kletterfelsen mit verschiedenen Routen. Pädagogische Spiele runden das Angebot ab.

Mit „Wipfelstürmer“ bietet der Kreis Kleve Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein spannendes Abenteuer: Klettern verbindet sportliche Elemente mit einer körperlichen Grenzerfahrung. Durch die abwechslungsreichen Möglichkeiten vor Ort werden alle Altersgruppen und Anfänger wie erfahrenere Kletterer auf ihre Kosten kommen.

Vier Sonntage

An vier Terminen bietet der Kreis Kleve „Wipfelstürmer am Eyller See“ jeweils von 13 bis 18 Uhr an:

Sonntag, 24. August 2025

Sonntag, 31. August 2025

Sonntag, 07. September 2025

Sonntag, 28. September 2025

Eine Anmeldung ist ab sofort online unter www.kreis-kleve.de/wipfelstürmer-eyll möglich. Pro Termin gibt es 40 Plätze. Um möglichst vielen Mädchen und Jungen eine Teilnahme zu ermöglichen, kann jedes Kind nur einen Termin buchen.

Anreise und Verpflegung sind selbst zu organisieren. Treffpunkt ist der Jugendzeltplatz Eyller See, Buyxdyck 52, in Kerken. Vor Ort stehen ausgebildete Kletter-Trainer den „Wipfelstürmern“ zur Seite. Erfahrungen beim Klettern sind keine Voraussetzung.