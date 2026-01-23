Wintersport mal anders … !

Einmal mehr waren die jüngsten Fußballspielerinnen und Fußballspieler der DJK Twisteden, die Bambini-Mannschaft, bei einer besonderen Aktion gefordert. Am vergangenen Sonntag trafen sich 32 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren in der Turnhalle Twisteden mit ihren Eltern zu einer ganz speziellen Wintersport-Olympiade. Auf Einladung der Betreuer und Trainerinnen hatten sich über 75 kleine und große DJKler zu diesem Sport-Event angemeldet. Auch wenn die Turnhalle gut beheizt war, sollten selbstverständlich alle Teilnehmenden wintersportlich gekleidet erscheinen. Aufgrund dieser Vorgabe wurde dem ein oder anderen schon nach kurzer Zeit sehr warm. Schließlich beginnt jede Sporteinheit mit dem obligatorischen Aufwärmen. Es wurde zunächst unter der Anleitung einer professionellen Skifahrerin (Melanie Mülders) mit aus Zeitungspapier hergestellten Bällen eine wilde Schneeballschlacht gegen die Eltern durchgeführt. Als deutliche Sieger gingen natürlich die Bambinis aus diesem Wettbewerb hervor. Nach diesem anstrengenden Aufwärmprogramm bekamen die Familien-Teams jeweils einen Laufzettel mit wintersportlichen Disziplinen ausgehändigt. Jedes Team konnte nun in der Halle insgesamt 8 olympische Wintersport-Disziplinen im Wettbewerb gegeneinander und gegen andere Familien-Teams ausprobieren. Neben Bobfahren, Slalom-Abfahrtslauf, Eishockey und Curling erfreuten sich besonders die Stationen im Skispringen und Skifliegen mit Telemarklandung großer Beliebtheit. Nachdem die anfänglichen Ängste besonders bei den Erwachsenen abgelegt wurden, haben einige Teilnehmer persönliche Bestleistungen und sogar Vereinsrekorde in diesen Disziplinen erzielen können. Abschließend gab es dann einen Biathlon-Wettstreit der Bambinis gegen ihre Eltern. Völlig überraschend sind die Eltern bei diesem Spiel als Verlierer von der Piste gegangen. Nachdem dann auch noch von allen Kindern und einigen mutigen Erwachsenen die höchst gefährliche Gletscherspalte erkundet wurde, hatten sich alle Wintersportler eine Stärkung in Form von Pizza verdient. In der abschließenden Siegerehrung wurden den Bambinis jeweils eine Medaille und eine Siegerurkunde für die hervorragenden Leistungen verliehen. Die Bambinis bedankten sich bei den TrainerInnen Jessica Verhülsdonk, Mia Kehren, Ella van Leipzig, Malte Kehren, Viktoria Förster, Jonathan Holla und Ludger Holla mit einem Präsent für die Vorbereitung dieses besonderen Erlebnisses und die Trainingsstunden im vergangenen Jahr.