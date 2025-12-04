Winterleuchten auf Schloss Hertefeld

Zum ersten Mal findet in diesem Jahr das „Winterleuchten“ im historischen Schlosspark Hertefeld in Weeze statt. Ein besonderes Highlight ist dabei die Projektionsshow auf der Fassade des Schlosses. Die Gäste erwartet eine Kombination aus atmosphärischen Lichtinstallationen und stimmungsvollen Projektionen. Ergänzt wird das Angebot durch winterliche Spezialitäten und warmen Getränken. Außerdem können Besucher im Voraus Bahnen für das Eisstockschießen reservieren. Für Familien gibt es am 7. Dezember, dem Familientag, reduzierte Kindertickets sowie zusätzliche Aktionen wie eine Wunschzettelstation und Kinderschminken. Am 10. Dezember lädt das „After-Work-Winterleuchten“ mit einer „Glühwein-Happy-Hour“ zum entspannten Feierabend ein. Ein weiteres Special findet am 13. Dezember statt: Beim „Schlossglühen“ sorgt ein DJ für musikalische Atmosphäre, dazu gibt es besondere Drinks.

Die veranstaltende „A44 Agency“ ist ein neu gegründetes Unternehmen mit Sitz in Kevelaer und einem Team vom Niederrhein, das bereits erste eigene Projekte wie das „AERØ Open Air am Flughafen Weeze“ erfolgreich umgesetzt hat. Das Schwesterunternehmen „Dekor Event“ besteht seit zehn Jahren und gehört unter anderem beim „Parookaville“-Festival zu den größten Technikdienstleistern. Mit dem Winterleuchten startet die „A44 Agency“ nun ihr erstes eigenes Winterevent.

Das Winterleuchten ist täglich, mit Ausnahme vom Montag, vom 05. bis 14. Dezember geöffnet:

• Dienstag bis Freitag: 17–21.30 Uhr

• Samstag und Sonntag: 15–21.30 Uhr

Tickets sind online erhältlich unter: www.winterleuchten-hertefeld.de.