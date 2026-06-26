Winnekendonk steht Kopf: Kirmesfreude rund um Dodo Ophey

Auftakt mit Fassanstich und Festumzug

Winnekendonk rüstet sich für eines der Höhepunkte im Dorfkalender: Von Freitag, 3. Juli, bis Dienstag, 7. Juli 2026, wird wieder Kirmes gefeiert – mit allem, was dazugehört. Der Startschuss fällt am Freitag um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler. Nur eine Stunde später setzt sich der Festumzug der St. Sebastianus-Bruderschaft in Bewegung.

Im Mittelpunkt steht dabei Schützenkönig Pfarrer Klaus Klein-Schmeink, der an seiner Residenz am Pfarrheim abgeholt wird. Der Abend mündet in den Königsgalaball im Kirmeszelt, bei dem die „Wiesnkönige“ aus Bayern für ausgelassene Stimmung sorgen.

Party, Schnaps und Vereinsleben

Am Samstagabend übernehmen die Geselligen Vereine Winnekendonk e.V. als festgebender Verein das Zepter. Ab 19:30 Uhr steigt die große Kirmesparty mit DJ Frank Gellen. Auch der diesjährige Kirmesschnaps steht fest: „Op ons“, ein Granatapfellikör, soll nicht nur symbolisch für Gemeinschaft stehen, sondern dürfte auch praktisch häufig im Glas landen.

Die enge Verbindung von Vereinsleben und Kirmes zeigt sich hier besonders deutlich – ein Markenzeichen der Winnekendonker Feierkultur, die seit Generationen getragen wird.

Sonntag gehört den Familien

Der Sonntag verbindet Tradition mit Familienfreundlichkeit. Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr lädt der Musikverein zum Frühschoppen ins Kirmeszelt ein. Parallel rückt der Nachwuchs in den Mittelpunkt: Mit einer „Familien-Happy-Hour“, Gratis-Eis und neuen Attraktionen wie Bullriding, „Last Man Standing“ und einem Hindernisparcours wird gezielt für strahlende Kinderaugen gesorgt.

Gerade dieser Tag macht die Kirmes zu einem generationsübergreifenden Erlebnis – vom Frühschoppen bis zum Familiennachmittag.

„Dodo“ Ophey im Mittelpunkt des Haupttages

Der Montag gilt als emotionaler Höhepunkt der Kirmes. Bereits früh am Morgen zieht der Musikverein durchs Dorf und weckt die Bewohner. Am Nachmittag folgen mit der Kranzniederlegung am Ehrenmal und einem ökumenischen Wortgottesdienst besinnliche Momente.

Im Anschluss richtet sich der Blick auf eine Frau, die das Dorfleben seit Jahren prägt: Dorothe „Dodo“ Ophey. Im Bürgerpark wird ihr feierlich die Festkette überreicht. Unterstützt wird sie von ihrer Adjutantin Andrea Schlossarek. Beide stehen gemeinsam mit ihren Familien für gelebtes Ehrenamt und sind tief in der Vereinslandschaft verwurzelt.

Der große Festumzug zu ihren Ehren führt durch zahlreiche Straßen Winnekendonks zurück ins Kirmeszelt. Dort endet der Tag mit dem Galaball der Geselligen Vereine – erneut begleitet von den „Wiesnkönigen“.

Abschluss mit Tradition und Symbolik

Am Dienstag klingt die Kirmes traditionell aus. Ab 17:30 Uhr wird in der Öffentlichen Begegnungsstätte die Festkette zurückgegeben. Mit dem anschließenden Verbrennen der Kirmespuppe endet das Fest symbolträchtig – ein Abschied, der zugleich Vorfreude auf das nächste Jahr weckt.