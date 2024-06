Winnekendonk im Achtenfinale

Wer am Samstag im Festzelt das Achtelfinale der Nationalmannschaft gesehen hat, wird wohl nie mehr alleine oder mit weniger als 100 Leuten ein Fußballspiel anschauen, jubeln die Veranstalter des Public-Viewing, die Geselligen Vereine Winnekendonk. Jung bis alt fand sich im Festzelt auf dem Kirmesplatz ein und fieberte mit. Die Spielpause wegen Starkregens nutzte DJ Frank Gielen und ließ hören worauf man sich später freuen durfte. Mit dem Abpfiff wurden die Leinwand und die Bierzeltgarnituren von der Tanzfläche geholt und die Party konnte nach dem 2:0-Sieg so richtig losgehen. Frank Gielen drehte die Boxen auf und es gab kein Halten mehr. Die Geselligen Vereine Winnekendonk hatten voll auf die Übertragung gesetzt und damit genau das geliefert, was die Winnekendonker als Einstieg in eine Super-Partynacht brauchten.