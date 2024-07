Das Golddorf feierte seine diesjährige Kirmes Winnekendonk gesellig vereint

/ von Lisa Schweren

Winnekendonker Ortsvorsteher Erich Reiser, Bürgermeister Dr. Dominik Pichler, Susanne Drißen und ihr Mann, Festkettenträger Georg Drißen, Adjutant Karl-Josef van den Berg und seine Frau Heidrun van den Berg und Präsident der Geselligen Vereine Christian Mülders (v.l.) beim großem Festakt. Foto: LS

Was im März beim Heimatabend seinen Anfang nahm, begann am Freitag, 28. Juni 2024, mit dem traditionellen Fassanstich des Bürgermeisters. Die diesjährige Kirmes in Winnekendonk fand unter dem Motto „Gesellig vereint“ statt. Ziemlich passend sind doch die Geselligen Vereine zu ihrem 75. Jubiläum festgebender Verein.

Nach dem Fassanstich folgte der Festumzug der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk mit anschließendem Königsgalaball im Kirmeszelt. Hier feierten nicht nur Winnekendonker Vereine, sondern auch Vereine aus der Umgebung und sogar aus dem Nachbarland, den Niederlanden. Und wie der Präsident der Geselligen Vereine, Christian Mülders, beim Festakt am Montag zusammenfasste: „Unseren Nachbarn konnten wir zeigen, dass wir feiern können.“

Die Kirmesparty am Samstagabend war ein voller Erfolg und überwältigte Mülders mit der Anzahl der Besucherinnen und Besucher. Sein Fazit: „Kirmesparty am Samstag, das können wir.“

Highlight für die Kinder

Am Sonntagmorgen ging es gleich mit dem Frühschoppen des Musikvereins weiter, der trotz fehlenden Gastvereins das musikalisches Highlight der Kirmestage wurde. Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Kinder. Für sie hatten die Geselligen Vereine eine Schiffschaukel, eine Hüpfburg, einen Kletterpark und Trampoline bereitgestellt. …