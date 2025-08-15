Ehrenbürger Hansgerd Kronenberg feierte 90. Geburtstag „ Winnekendonk first! “

/ von Rudolf Beerden

Gertrud und Hansgerd Kronenberg an seinem 90. Geburtstag Foto: bee

Am vergangenen Freitag, 8. August 2025, erlebte Winnekendonk einen ganz besonderen Festtag: Hansgerd Kronenberg, Ehrenbürger, langjähriger Ortsvorsteher und lebendes Symbol für Heimatverbundenheit, feierte seinen 90. Geburtstag – umringt von Familie, Weggefährten und vielen Gratulanten.

Bereits am Vormittag hatte sich das Kronenberg’sche Zuhause in einen herzlichen Empfangsort verwandelt: Familie, Freunde sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung, Sport und den Vereinen gaben sich die Klinke in die Hand.

Als Herausgeber und Verleger des Kevelaerer Blatt ließ ich es mir nicht nehmen, dem Jubilar ein ganz besonderes Geschenk zu überreichen – einen historischen Originalausdruck des „Kävels Bläche“ vom 8. August 1935, dem Tag seiner Geburt, aus dem digitalen Archiv. Sichtlich bewegt nahm Hansgerd die Seiten in die Hand und studierte schmunzelnd die Schlagzeilen und kleinen Nachrichten von damals.

Vom Viktoria-Jugendobmann zum Dauer-Ortsvorsteher

Politisch interessiert war er als junger Mann nicht – bis August Wormland, langjähriger Amtsdirektor von Winnekendonk, ihn fragte, ob er in den neugegründeten Jugendausschüssen mitmachen wollte. „Ich war damals Jugendobmann bei Viktoria, und damit fing alles an.“ Aus der spontanen Zusage wuchs ein Lebenswerk: über fün…