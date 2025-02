Der Busman Wind

/ von Kevelaerer Blatt



Hast du schon Wind davon bekommen, Mechel, dass man auch in Kevelaer mit dem Wind Geld machen kann? Dabei geht die Initiative aber nicht von der Stadt aus, sondern von mutigen Bürgern, die uns acht weitere Windräder bescheren möchten. Na ja, eigentlich neun, aber das geht nicht, weil die einen Vogel haben.

So ist das bei uns in Deutschland nun mal, Mechel: woanders träumt jemand davon, mal eben 2 Millionen Menschen zu vertreiben, um sich Luxusgrundstücke unter den Nagel zu reißen, und bei uns ist es nicht einmal möglich, so einem Baumfalken zu einem neuen Horst zu verhelfen.

Hoffentlich kriegt dieser Jemand ordentlich den Wind von vorne!

So kurz vor der Bundestagswahl herrscht jetzt leider wieder ein rauerer Wind. Da versucht jede Partei, der anderen den Wind aus den Segeln zu nehmen, und manche meinen, der Zweck heilige die Mittel. Aber, wenn man immer sein Fähnchen nach dem Wind drehen will, braucht man sich nicht zu wundern, wenn einem auf einmal der Wind selber ins Gesicht weht.

Gott sei Dank, Mechel, gibt es bei uns Initiativen, die versuchen, der Demokratie Aufwind zu verleihen. Gut, dass auch die Kirchen sich wieder trauen, das Wort zu ergreifen.

Gemeinsam mit der Aktion Pro Humanität, dem Runden Tisch Flüchtlinge, den weiterführenden Schulen und auch mit Privatpersonen setzen sie Zeichen un…