Wilhelm Busch spaziert durch den Solegarten

Ein Dichter wird lebendig

Hat sich Wilhelm Busch im Solegarten St. Jakob verirrt – oder führt er seine Gäste ganz bewusst auf neue Wege? Am Sonntag, 12. Juli 2026, lädt Kevelaer Marketing um 14 Uhr zu einem besonderen Theaterspaziergang ein. Unter dem Titel „Kein Röslein ohne Läuschen“ erwartet die Besuchenden ein ebenso unterhaltsamer wie ungewöhnlicher Rundgang durch die weitläufige Parkanlage.

Zwischen schattigen Wegen, alten Bäumen und offenen Landschaften begegnet das Publikum dem berühmten Dichter und Zeichner höchstpersönlich. In humorvollen Reimen und pointierten Anekdoten erzählt Wilhelm Busch aus seinem Leben und lässt bekannte Figuren seiner Bildergeschichten lebendig werden.

Theater unter freiem Himmel

Der Solegarten St. Jakob wird dabei zur Bühne: Natur und Kunst verbinden sich zu einem atmosphärischen Erlebnis. Die Besuchenden sind nicht nur Zuschauende, sondern Teil des Geschehens, wenn sich der Spaziergang Schritt für Schritt zu einer lebendigen Inszenierung entfaltet.

Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in das Konzert- und Bühnenhaus verlegt.

Tickets im Vorverkauf erhältlich

Der Eintritt beträgt 9 Euro zuzüglich Servicegebühr. Karten sind im Vorverkauf über den Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de und www.eventim.de erhältlich. Zudem können Tickets an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erworben werden.