Wilfried Schmickler: Es hört nicht auf!

„Der Mann redet einen schwindelig – und das seit über 30 Jahren. Der gebürtige Rheinländer macht Kabarett in Reinform. Er nimmt sich des Lebens, der Gesellschaft, der Politik in all ihren Facetten an und fokussiert das Menschsein an sich, um dessen künstlerisch habhaft zu werden. Es drängt ihn, den Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu durchschauen, sie zu präzisieren und sie erklärbar zu machen.

Fragen beantwortet er mit Gegenfragen, die beweisen, wie ambivalent unsere Gesellschaft ist, in welchen Widersprüchen wir leben und dass nichts, was wir als selbstverständlichen Wohlstand hinnehmen, selbstverständlich ist.“ So urteilt die Jury, die Wilfried Schmickler den bayerischen Kabarett-Preis verlieh.

Wer sich selbst von den kabarettistischen Qualitäten Schmicklers überzeugen möchte, hat dazu am Freitag Gelegenheit. Dann ist er im Bühnenhaus zu Gast. „Es hört nicht auf!“, heißt sein aktuelles Programm analog zu seinen legendären Ausrufen „Aufhören, Becker!“ in den „Mitternachtsspitzen“ des WDR-Fernsehprogramms.

Freitag, 17. November, 20 Uhr, Einlass 19.15 Uhr, Bühnenhaus, Karten kosten 28,50 € im Vorverkauf in der Touristinformation im Rathaus oder 35 € an der Abendkasse.