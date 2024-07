Wildwarnreflektoren für Kervenheim

Die Winnekendonker Provinzial-Geschäftsstelle Thomas Aben e.K. sponserte Wildwarnreflektoren für den Streckenabschnitt des Jagdbezirks Kevelaer 1 auf der Schloß Wissener Straße in Kervenheim.

Neben Blechschäden am Auto endet ein Zusammenstoß für das Wild meist tödlich und auch Menschenleben sind oftmals gefährdet.

Die blauen Reflektoren strahlen das Scheinwerferlicht des Straßenverkehrs in den Wald und hindern so das Wild am plötzlichen Überqueren der Straße.

Die Zahl der Wildunfälle wird so nachweislich enorm gemindert.

Provinzial-Geschäftsstellenleiter Thomas Aben und die Jägerschaft hoffen, dass nun auch auf diesem Streckenabschnitt die Zahl der Wildunfälle reduziert werden kann, und wünschen allen Verkehrsteilnehmern eine stets sichere Fahrt.