Wildes Zeichenatelier im Museum

Am Freitag, 29. November 2024 zieht das Wilde Zeichenatelier von 15 bis 16.30 Uhr mit tollem Papier und bunten Stiften in die aktuelle Sonderausstellung des Niederrheinischen Museums in Kevelaer.

Dort sind aktuell die farbenfrohen, raffinierten Zeichnungen des Künstlers Martin Lersch aus Goch zu sehen, der mit spitzem Stift und heiterem Auge ein Thema anspricht, zu dem Kinder oftmals einen viel unkomplizierteren Zugang finden als Erwachsene.

Der Totentanzzyklus „DANSE MACABRE“ bietet in diesem Workshop die Möglichkeit, schaurigschöne Skelette und ausgedachte Figuren in lebendige Farben zu tauchen.

Kinder und Jugendliche, die gerne mitzeichnen möchten, können einfach ohne Anmeldung im Museum vorbeikommen und brauchen nur einen Obolus von 7,50 Euro mitzubringen.