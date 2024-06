Wildes Zeichenatelier im Museum

Das Wilde Zeichenatelier im Niederrheinischen Museum in Kevelaer ist für alle Jugendlichen und Kinder, die gerne zeichnen, malen und mit unterschiedlichen Techniken experimentieren. Dabei wechseln die Materialien von Aquarellfarbe bis Zeichentusche immer wieder in dem ein- bis zweimal im Monat stattfindenden Workshop. Die Teilnehmenden sind in der Motivwahl völlig frei und können sich in ihrer Kreativität selbst ausprobieren und gegenseitig inspirieren.

Wer Lust hat, beim nächsten Zeichenatelier dabei zu sein, kommt einfach am Freitag, 21. Juni 2024, von 15 bis 16.30 Uhr in die Museumsschule des Niederrheinischen Museums und kann für einen Beitrag von 7,50 Euro pro Person mitmachen.