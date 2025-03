Wildes Kunstatelier

Regelmäßig findet das Wilde Kunstatelier in der Museumsschule des Niederrheinischen Museums in Kevelaer statt. Hier kommen kunstbegeisterte Kinder und Jugendliche zusammen, um gemeinsam zu zeichnen, zu malen und kreativ zu sein. Dabei stehen jedes Mal neue Ideen im Vordergrund, die die Teilnehmenden mit immer wechselnden Materialien ausprobieren können. Das nächste Wilde Kunstatelier findet am Freitag, dem 28. März, um 15 Uhr statt. Wer mitmachen möchte, kommt einfach in der Museumsschule vorbei und bringt einen Obolus von 7,50 Euro mit.