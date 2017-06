Wilder Westen am Hoensberg.

Es herrscht wieder Frieden am Hoensberg in Twisteden. Winnetou und seine Stammesbrüder haben am Sonnenhügel den Bandit Santer und seine Bande zur Strecke gebracht. Das Volk der Apachen ist gerettet und kann in Frieden weiterziehen – natürlich mit dem Versprechen, in zwei Jahren wiederzukommen. Dann nämlich möchte Winnetou am schönsten Ort der Welt (das war zweifelsohne am Fronleichnamstag der Sonnenhügel in Twisteden) gemeinsam mit seinen Brüdern erneut das Lager aufschlagen, um hier für Recht und Ordnung zu sorgen. „Mein Herz wird voll Freude sein, wenn ich dann meinen Bruder Old Shatterhand wieder in die Arme schließen kann“, verkündete Winnetou, bevor er unter tosendem Applaus der 1608 Zuschauer die Freilichtbühne am Hoensberg verließ.

Ja, dem DJK-Ferienlager-Team war es auch in der zehnten Auflage der Karl-May-Festspiele in Twisteden am vergangenen Fronleichnamstag wieder einmal gelungen, kleine wie große Zuschauer zu begeistern und in den Ban…

