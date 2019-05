Wildblumenaussaat im Spatzennest

Eine wilde Wiese haben sie schon. Was fehlt, sind die Wildblumen. „Die säen wir jetzt aus“, rufen die Kipkes-Kinder der Städtischen Kindertageseinrichtung Spatzennest in Kevelaer. Auch das Spatzennest erhielt auf Initiative von Horst van Lier und als Spende des Gartencenters Breuer ein Glas der wertvollen Niederrheinischen Wildblumenmischung. Damit diese in Ruhe wachsen und gedeihen kann, haben sich die Erzieherinnen Melanie Janßen, Heike Rankers, Steffi Feddema, Jenny Möhring und ihre Schützlinge aus der Kipkes-Gruppe einen ganz besonderen Platz ausgesucht.