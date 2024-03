Wildblumen statt Zierrasen

Der Frühling steht vor der Tür und es wieder soweit: Die niederrheinische Wildblumenmischung geht in diesem Jahr in die sechste Runde und steht ab sofort wieder zum Kauf für 9,95 Euro im Gartencenter Breuer in Kevelaer, Am Schleußengraben 20, zur Verfügung. Dank des Mottos: „Der Umwelt helfen und gemeinnützige Projekte unterstützen“ konnte am vergangenen Mittwoch der Erlös der Blumenmischung aus dem letzten Jahr bei einer Spendenübergabe an die „Tafel Kevelaer“ und „Runder Tisch Flüchtlingshilfe Kevelaer e. V.“ übergeben werden. Die Institutionen konnten sich jeweils über eine Spende in Höhe von 500 Euro freuen.

Aussaat fördert Artenvielfalt

Dank der abgestimmten Zusammensetzung der Saat können Flächen ökologisch aufgewertet werden und bieten einen ausgezeichneten Lebensraum für Insekten-, Vogel- und Kleintierarten. Diese Tiere sind besonders wichtig in unserem Ökosystem. Nicht nur im Regenwald schwindet die Artenvielfalt, sondern auch hier direkt vor unserer Haustür! Aufgrund der Zunahme von versiegelten Flächen in Kevelaer und den Ortschaften sowie durch moderne landwirtschaftliche Methoden sind die Lebensräume dieser Tiere bedroht, obwohl man deren Schutz sicherstellen sollte. Besonders Zierrasenflächen sind für die Natur fast bedeutungslos. Dabei reichen bereits einfache Mittel aus, um Gärten und deren Teilbereiche mit einem überschaubaren Pflegebedarf umzugestalten.

Seit 2011 arbeitet die Familie Baaken an der nahezu optimalen Wildblumenmischung für den Niederrhein. Dabei betragen die unterschiedlichen Wuchshöhen der Wildblumenmischung zwischen 20 und 40 cm bzw. 50 und 80 cm. Mit dem Gartencenter Breuer hat die Familie einen kompetenten Partner für die Vermarktung und den Verkauf gefunden.

Vier Hektar Fläche in Twisteden/Kleinkevelaer

Mit einem positiven Beispiel schreitet die Ortschaft Twisteden/Kleinkevelaer mit seinem Natur- und Heimatverein voran. Dieser zeigt, dass die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Erwerbsgärtnern, Gartenliebhabern, ehrenamtlich Tätigen und Mitarbeitenden von Kommunalbetrieben bezüglich Natur- und Klimaschutz funktionieren kann. Durch einen langen Atem und Einsatz für die Natur werden hier in den nächsten Wochen wie in den vergangenen Jahren rund vier Hektar Fläche eingesät.

Ob als Geschenk oder für den Eigenbedarf: Jedes verkaufte Glas hilft der Natur und unterstützt gemeinnützige Zwecke. In diesem Jahr möchten Dr. Pichler, Heino Breuer und die Familie Baaken Naturschutzprojekte in Kevelaer und den Ortschaften mit dem Erlös finanziell unterstützen. Alle Beteiligten freuen sich auf die erneute Zusammenarbeit und bedanken sich bei allen, die die Aktion seit Jahren unterstützen.