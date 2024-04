Wiederöffnung des Laarbrucher RAF Museums

Nach einer viermonatigen Winterpause öffnet das Royal Air Force (RAF) Museum Laarbruch am Freitag, 5. April 2024, wieder. Das Museum ist im Jahr 2024 wie in den vergangenen Jahren jeweils freitags, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr zugänglich für die Besucher.

Der Eintrittspreis von 3 Euro ist geblieben.

Gruppenführungen werden nach Terminabsprache gerne für 5 € pro Person durchgeführt.

„Am ersten Öffnungswochenende vom 5. April bis zum 7. April 2024 startet das Museumsteam gleich mit einem Knallerangebot“, so Heinz Willi Knechten. „Zusätzlich zur ohnehin schon sehenswerten regulären Ausstellung zeigen wir in einer Sonderaktion eine außergewöhnliche Modellbausammlung von originalgetreu nachgebauten Panzern im Maßstab 1:16 aus der Zeit des 1. und 2. Weltkriegs bis zu heutigen modernen Systemen wie dem Leopard der Bundeswehr.“

Am Samstag, 6. April, sind zusätzlich Militärfahrzeuge in Originalgröße zu bestaunen. Die Reservisten-AG präsentiert mobile Flugabwehr: Ein 5-Tonner Zugfahrzeug, ein Gefechtsradar und ein Ladesystem für die Raketen stehen vor dem ehemaligen Stationskino Astra bereit für die Besucher. Das Museum ist an diesem Samstag schon ab 11 Uhr geöffnet.