Wiedereröffnung des Museums mit Anderwelt

Zur Wiederöffnung nach dem Shutdown hält das Niederrheinische Museum in Kevelaer eine neue Sonderausstellung für seine Besucher*innen bereit. Die monografische Schau „Anderwelt“ zeigt Glasmalereien und Zeichnungen des Künstlers Paul Jansen-Sprenger, die die Betrachter*innen dazu ermuntern sollen, in einen Dialog mit ihnen zu treten und das Dargestellte näher zu ergründen.

Motive, Formen und Farben finde man bei genauerem Hinsehen „mal schnell und mal langsam“, schreibt das Museum dazu. „Sie sind verborgen und doch sichtbar: Menschen, Tiere, Pflanzen und Fantasiewesen. So zeigt sich in den Arbeiten des Künstlers ein Spannungsfeld zwischen Realität und Abstraktion sowie zwischen den unterschiedlichen Techniken, aus denen die Objekte bestehen. Das Nicht-Gegenständliche in seinen Werken ist dabei stark ausgeprägt. Wie Paul Jansen-Sprenger selber schreibt, findet er seine Quelle und Inspiration in seiner Naturverbundenheit, die er bewusst zum Ausdruck bringen möchte. Dies strahlt bei einer näheren Betrachtung jedes Objekt durch Farbwahl und / oder Motivik aus.“

Aquarell,- Öl- und Glasmalerei

Als freischaffender Künstler präsentierte Jansen-Sprenger seine Arbeiten schon bei Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen am Niederrhein. Neben der Ausbildung in der Aquarell- und Ölmalerei sowie der Zeichenkunst ist es vor allem seine Ausbildung und langjährige Arbeit als Glasmaler, die dem 1958 geborenen Künstler eine gute Grundlage für sein heutiges Schaffen bereitet. Im Besonderen möchte er den Betrachter*innen seinen eigenen Interpretationsspielraum geben.

Die Sonderausstellung und die Sammlungen des Museums können aktuell nur nach vorheriger Terminvereinbarung besucht werden. Eine Terminabsprache ist unter Tel. 02832 – 954120 von 10 bis 17 Uhr möglich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen und Schutzmaßnahmen. Veranstaltungen zur Ausstellung können zunächst noch nicht stattfinden.