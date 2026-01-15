Wieder Single: Seán Feeny

Der irische Singer-Songwriter Seán Feeny meldet sich mit „Galactic Tides“ zurück –

einem weitläufigen, atmosphärischen Folk-Pop-Track, der sich mit Entwurzelung, Entdeckung und der Suche nach Zugehörigkeit auseinandersetzt.

Die Single erscheint am heutigen Donnerstag, 15. Januar, zeitgleich mit der Ankündigung von Feenys Debütalbum Galactic Tides, das am 6. Februar veröffentlicht wird.

Mit der Veröffentlichung seiner ersten Singles „1969“ und „Western Roads“ konnte Feeny bereits starke mediale Unterstützung verzeichnen, darunter Berichterstattung von RTÉ, Hot Press, The Irish News, Belfast Telegraph, IMRO, Kevelaerer Blatt und vielen weiteren Medien in Irland, Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden, den USA und Kanada.

Während „1969“ große Aufmerksamkeit in den irischen Medien erhielt und stark im regionalen Radio rotiert wurde, erweiterte die Nachfolgesingle „Western Roads“ Feenys internationale Reichweite erheblich. Sie brachte ihm Berichterstattung in spezialisierten Musikmedien sowie Playlist-Support von GoldenPlec (Irland), BlackMarket Playlists (Deutschland) und For The Love Of Music (Niederlande). Diese wachsende Dynamik ebnet den Weg für Feenys bislang ambitionierteste Veröffentlichung.

Als Zusammenarbeit mit dem Donegaler Sänger, Songwriter und Musiker Ruairí Friel von Silver Winged They Fly, begann „Galactic Tides“ mit einem Text, den Feeny schrieb – eine imaginierte Reise durch kosmisches Treiben als Metapher für Emigration. Als er die Lyrics mit Friel teilte, nahm das Projekt musikalisch eine klare und willkommene Form an.

Ruairí sagt dazu: „Seán und ich haben über eine Zusammenarbeit gesprochen. Er teilte einige Texte mit mir, und dieser hier sprang mich sofort an, weil er von Entwurzelung und Identität handelt, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen und größeren Kräften unterworfen sind. Ich hatte das Gefühl, dass es ein wichtiges Lied

für sein gesamtes Projekt ist, und habe die Melodie und Akkorde gewählt, die sich richtig anfühlten.“

Die Aufnahme zeigt außerdem die unverwechselbaren Talente von Friel und seiner hochgeschätzten Frau Sarah Cullen (The Reflection Box) – Singer-Songwriterin, Komponistin und Multiinstrumentalistin – als Backgroundsängerin. Cullens Stimme verleiht dem Song eine eindringliche, fast gespenstische Qualität, die seine

himmlische Atmosphäre noch verstärkt.

Produziert wurde der Track erneut von dem ebenfalls aus Donegal stammenden Orri McBrearty. Er trägt Feenys Mischung aus warmer Erzählkunst und evocativen Bildern, diesmal eingebettet in die Weite des Weltraums.

Mit Sternenwinden, fernen Monden und sich verschiebenden Galaxien als Metaphern spiegelt „Galactic Tides“ die emotionale Strömung wieder, entwurzelt zu werden, sich an einem unbekannten Ort wiederzufinden und langsam zu einem Ort – oder zu einer Person – zu navigieren, die sich wie Zuhause anfühlt.

Seán sagt: „Dieser Song ist im Kern eine Emigrationsgeschichte. Es geht darum, an einem unbekannten Ort abgesetzt zu werden und seinen Weg finden zu müssen.

„Das Universum wurde zur Sprache dieser Reise – für jene Momente, in denen man sich schwerelos, verloren oder fehl am Platz fühlt, aber schließlich einen Seelenverwandten oder einen Neuanfang findet.“

„Galactic Tides“ markiert zudem Feenys dritte kreative Zusammenarbeit mit dem Filmemacher Charlie Joe Doherty, der das offizielle Musikvideo inszenierte. Gedreht in der West Donegal Gaeltacht, spiegelt das Video die Themen des Songs visuell wider, indem es seine Protagonisten – die Co-Autoren Feeny und Friel – in eine Landschaft stellt, die zugleich wunderschön und fremd wirkt.

„Wir wollten, dass sich das Video so anfühlt, als wäre man in eine andere Welt geworfen worden. An Carn Buí (Carnboy) und An Charraig Fhinn (Carrickfin) vermittelten uns dieses Gefühl von Weite, Isolation und Entdeckung. Es ist eine Geschichte über das Finden von Verbindung an einem unbekannten Ort“, sagt Seán.

Mit seinen schwebenden Melodien, introspektiven Texten und einer cineastischen Klanglandschaft erweitert „Galactic Tides“ Feenys künstlerisches Universum. Der Song baut auf der bodenständigen Erzählweise seiner früheren Arbeiten auf und bewegt sich hin zu einem offeneren, atmosphärischeren Folk-Pop-Stil. Die Single bietet einen kraftvollen Vorgeschmack auf das kommende Album gleichen Namens.

Zum Anhören, Ansehen und Folgen von Seán Feeny besuchen Sie:

www.seanfeeny.com.