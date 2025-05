Wieder im Freien schwimmen

Am Donnerstag, 15. Mai, startet um 10 Uhr die Freibad-Saison in Kevelaer. Die Vorbereitungen sind bereits in vollem Gange und es wurden zahlreiche Arbeiten durchgeführt.

In Vorbereitung auf die neue Saison hat das Technik-Team des Bädervereins nun auch den vorderen und letzten Abschnitt des Nichtschwimmerbeckens mit einer neuen Schwimmbadfolie ausgestattet. Hierfür waren erneut umfangreiche Arbeiten am Boden und den Außenwänden des Beckens notwendig, bevor die neue Folie aufgebracht werden konnte.

Im Zuge dieser Arbeiten wurde nun auch die Elefantenrutsche im Nichtschwimmerbecken ausgetauscht.

Für den Matschbereich konnte, auf vielfachen Wunsch der Gäste im vergangenen Jahr, ein Sonnensegel angeschafft werden, welches, ähnlich wie im Kleinkinderbecken, zusätzlichen Schatten spenden soll. Die Aufstellung erfolgt in Kürze.

Außerdem wurden zahlreiche Bänke im Freibad altersbedingt ausgetauscht.

Verschiedene Malerarbeiten und die Inbetriebnahme der technischen Anlagen sorgen zusätzlich dafür, dass der Eröffnung Mitte Mai nichts mehr im Wege steht.

Veranstaltungen und Events

Auch in diesem Jahr plant die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemeinsam mit dem Bäderverein wieder zahlreiche Veranstaltungen im Freibad. Es soll erneut eine Pool-Party und ein Abend-Schwimmen im Spätsommer geben. Auch das Hundeschwimmen nach der Freibad-Saison wird wieder stattfinden.

In den Sommerferien sind auch wieder das Museum mit der Veranstaltungsreihe „Museum goes to Freibad“ und die Atempause mit Aquagymnastik-Angeboten im Freibad vertreten.

Erstmals wird es ein Tauffest im Freibad geben. Hierzu lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 29. Juni 2025, ab 14.30 Uhr, ein. Anmeldungen sind bei den Gemeindebüros der Kir-chengemeinden Kevelaer oder Issum möglich.

Weitere Infos zu den einzelnen Veranstaltungen folgen.

Für Fragen rund um die Mitgliedschaft im Bäderverein Kevelaer e.V. stehen vom 10. Mai bis zum 19. Juli Vorstandsmitglieder jeden Samstag (außer Kirmessamstag 31. Mai und am 5. Juli) von 10 bis 14 Uhr persönlich als Ansprechpersonen im Freibad zur Verfügung.