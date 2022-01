Nicole Lücke ist die neue stellvertretende Schulleiterin am KvGG. 1993 absolvierte sie ihr Abitur an der Kevelaerer Schule. „ Wie nach Hause kommen “

Nicole Lücke ist die neue stellvertretende Schulleiterin am Kardinal-von-Galen-Gymnasium. Foto: privat

Nicht selten verlassen junge Menschen nach ihrem Abschluss die Schule lächelnd mit dem Wissen, diese Institution nie wieder betreten zu müssen. In einigen Fällen sicherlich verständlich. Dann gibt es aber auch Menschen wie Nicole Lücke – Menschen, die es quasi gar nicht abwarten können zurückzukehren. Nur eben nicht an den Schülertisch, sondern ans Lehrerpult. Diesen Gedanken hatte sich Nicole Lücke bereits in den Kopf gesetzt, als sie 1993 ihr Abitur am Kevelaerer Kardinal-von-Galen-Gymnasium absolvierte. Im Jahr 2018 kehrte sie als Lehrerin an ihre ehemalige Schule zurück und ist nun als stellvertretende Schulleiterin tätig.

„Mit dieser Schule habe ich eine persönliche Verbindung“, betont Lücke im Gespräch immer wieder. Ihre positiven Erfahrungen in der eigenen Schulzeit hätten wesentlich dazu beigetragen, schon damals den Berufswunsch Lehrerin aufkeimen zu lassen. Nach ihrem Studium an der Universität zu Köln und dem Referendariat in Bocholt folgten Anstellungen an einem Aachener Gymnasium und einer Gocher Schule. So richtig „ankommen“ durfte Lücke dann im Jahr 2018. Da nämlich ergriff die Kevelaererin die Chance, als Lehrerin für Deutsch, Niederländisch und Katholische Religion Teil des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in ihrer Heimat zu werden. „Für mich ist es ein bisschen wie nach Hause kommen“, sagt Lücke lächelnd.

Fortan durfte die 47-Jährige die Erfahrung sammeln, dass sie sich nicht nur als Schülerin, sondern auch als Lehrkraft an der Kevelaerer Schule ziemlich wohl fühlt. Als dann nach dem Wechsel von Christina Diehr in die Position der Schulleitun…