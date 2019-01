Viele Eltern oder Großeltern wünschen sich, dass ihre Enkel/Kinder ein Musikinstrument erlernen und schenken nicht selten auch Musikinstrumente zu Weihnachten. In Kevelaer unterrichten Maren und Thomas Brezinka schon seit 18 Jahren Kinder im Geigen- und Bratschenspiel und am Klavier. Gemeinsam leiten sie auch die drei Streichorchester der „Jungen Streicher Kevelaer“: die Streichmäuse, die Capella Piccola und das Jugendstreichorchester. In ihrer großen Wohnung in der Hauptstraße gibt zudem der Cellist Ole Hansen einmal wöchentlich Cellounterricht. Viele Kinder konnten so schon professionellen Instrumentalunterricht genießen und in drei Streicherformationen die Freude am gemeinsamen Musizieren erleben. Wie man erkennt, welches Instrument für das eigene Kind wohl richtig ist, ab wann Instrumentalunterricht sinnvoll ist und welchen Nutzen Musizieren hat, darüber sprach das KB mit Maren und Thomas Brezinka.