Acht Coaches wollen diese Frage im neuem „Coaching-Café“ beantworten Wie geht „ Coaching “ ?

/ von Lisa Schweren

Die Coaches freuen sich bereits auf ihre erste Veranstaltung. Foto: privat

„Coaching“ ist für viele Menschen immer noch ein neumodischer Begriff, mit dem sie nicht viel anfangen können. Das ist auch Christina Schaller bewusst, weshalb sie schon lange die Idee hatte, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, bei dem Leute ganz ohne Druck ins Coaching reinschnuppern können.

Nun hat diese Idee konkrete Formen angenommen. Mit insgesamt acht Frauen, die Coaching in verschiedenen Bereichen anbieten, lädt sie nun zum ersten „Coaching-Café“ in Kevelaer ein. Die Expertise der Coaches ist dabei breit gefächert. Von Stress und Resilienz bis hin zu EMDR ist für jeden etwas dabei. Schaller findet, Coaching kann jeder brauchen.

Wer sich davon überzeugen will, hat dazu am Sonntag, 14. September 2025, die Chance. Denn dann findet von 12 bis 17 Uhr das erste Coaching-Café unter dem Motto „Gesundheit“ in den Räumen der Lebensart Kevelaer statt. Interessierte erwartet dabei Mini-Workshops, kreative Mitmach-Formate, 1:1-Schnupper-Coachings, Themeninseln, Körperarbeit und vieles mehr. Dabei gilt: Alles kann, nichts muss.

Während des Cafés werden passenderweise auch Getränke und Gebäck angeboten. Das Gebäck wird dabei von der Bäckerei Vloet zur Verfügung gestellt. Wer also nur mal schauen möchte, kann das auch gerne tun.

Das Team der Coaches bereitet sich schon lange auf die …