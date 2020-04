Am Donnerstag, 23. April 2020, öffnen NRWs Schulen wieder, um Abiturienten und Abschlussklassen auf ihre Prüfungen vorzubereiten. Die Schulen bieten ein Programm an, das den Schülern beim Lernen helfen soll. Denn trotz der Forderung vieler Eltern- und Lehrerverbände nach einem Durchschnittsabitur, sollen auch in diesem Jahr die Abiturprüfungen stattfinden. Die Prüfungen wurden um einige Wochen verschoben, sodass der 8. Mai der letzte Schultag für die Abiturienten sein wird. Um das Infektionsrisiko gering zu halten, sind gewisse Hygienemaßnahmen an den Schulen wichtig, um Schüler und Lehrer zu schützen. Auch am Kardinal-von-Galen Gymnasium in Kevelaer wurden einige Maßnahmen getroffen.