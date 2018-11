Ein besonderes Lesevergnügen erwartet die Gäste des Hotels „Goldenen Apfel“ am Kapellenplatz am Donnerstag, 15. November. Um 20 Uhr wird Willi Caelers unter dem Titel „Wie die Zeit vergeht“ Heiteres und Nachdenkliches zum Thema „Älterwerden“ vortragen.

Der 72-jährige pensionierte Lehrer aus Nettetal-Lobberich hatte bereits im vergangenen Jahr in der Gaststätte Ende November eine vorweihnachtliche Erich-Kästner-Lesung gehalten, die auf positive Resonanz gestoßen war. „Ich war bis zu meiner Pensionierung Lehrer an der Bochumer Erich-Kästner-Schule“, erläuterte er den Bezug zum damaligen Thema. „Über Kästner haben wir dann angefangen mit Revuen und Texten von ihm.“

Wir, das sind Caelers un…

