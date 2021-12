Eva Ophey aus Kevelaer saß drei Wochen lang in Paestum in Corona-Isolation Wie aus einem Wochentrip ein Monat „ Italienurlaub “ wurde

Die ersten Tage konnte Eva Ophey ihren Italienurlaub noch genießen. Foto: privat

Vier Wochen Italien – was für viele nach Sommer, Sonne, Strand, Erholung pur klingt, war für Eva Ophey eine wahre Tortur. Die Kevelaererin wollte eine Woche lang mit einer Reisegruppe die Amalfiküste erkunden. Wenn nicht nach nur vier Tagen die Pandemie zugeschlagen hätte. Aus einer Mitreisenden, die sich unwohl fühlte, wurden insgesamt neun Corona-Positive und drei Wochen Isolation.

Bereits im Mai hatte Eva Ophey ihre Italien-Reise bei „trendtours“ gebucht. Mit 41 weiteren Personen und Reiseleiter Giuseppe sollte es sieben Tage lang auf Entdeckungstour entlang der Amalfiküste im Süden Italiens gehen. Am 21. Oktober ging’s los. Dass der Spaß am 25. Oktober bereits vorbei sein sollte, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Doch nachdem sich eine Mitreisende aufgrund eines unwohlen Gefühls einem Corona-Test unterzog und ihr positives Ergebnis erhielt, wurde die Reisegruppe kurzerhand in Quarantäne verfrachtet – es ging zurück ins Hotel nach Paestum, berichtet Ophey. Auch ihr Corona-Schnelltest unmittelbar im Anschluss zeigte ein positives Ergebnis. Isolation.

Nun gut. Quarantäne in Italien. Vom Hotel versorgt. Im Falle von Eva Ophey sogar mit kleinem Garten am Zimmer. Könnte schlimmer sein, mag man meinen. Doch spätestens als auch Opheys PCR-Test am 27. Oktober ein positives Ergebn…