Widos neuer Hingucker

Stolz war er schon seit einiger Zeit, der Winnekendonker Heimatverein Ons Derp e. V., schließlich besaß er einen eigenen, großen Getränkewagen. Doch so richtig zufrieden mit den Außenflächen, den immer noch fast erkennbaren riesigen Logos der bekannten Großbrauerei in Warstein war er nicht.

So ging Vereinsvorsitzender Gerd Ophey vor ein paar Monaten auf seinen ehemaligen Kunstlehrer, den Kevelaerer Künstler und Kunstdozenten Paul Wans zu und bat ihn um gestalterische, eventuell auch finanzielle Unterstützung beim Design. Wans sagte spontan beides zu und meinte mit einem Grinsen, in 25 habe er den Karnevalswagen der KJK unterstützt, in 26 sei dann halt der Getränkewagen in Wido an der Reihe.

Daraufhin entwickelte er erste Ideen und ein Gestaltungskonzept, die auch den Vereinsvorsitzenden gefielen. „Widos Erfrischung“ sollte auf dem riesigen runden Logo in weißer Schrift auf dunkelrotem Grund zu lesen sein, das jetzt alle vier Seiten des Wagens ziert. An der jeweils unteren Kante der Wagenflächen sollte deutlich werden, worum es bei diesem Wagen geht: Verschiedene, linear stilisierte Longdrink-, Cocktail- und Softdrinkgläser mit ebenso angedeuteten Flaschenkonturen würden die unteren Flächenteile auflockern und für ein äußerst zeitgemäßes und attraktives Design sorgen.

Mit der Umsetzung des Ganzen beauftragte Wans seinen ehemaligen Kunstschüler Joachim Kastell von der Gelderner Firma ArtVertising, der aus diesen Ideen die entsprechende, komplette grafische Darstellung entwickelte. Das nun fertig gestellte Ergebnis ist mehr als ansprechend und einzigartig in der Region und begeistert junge und ältere Nutzer gleichermaßen.

Der Wagen wird vom Verein auch für andere Veranstalter gegen eine Mietgebühr zur Verfügung gestellt. Etliche Termine im kommenden Frühjahr und Sommer sind bereits gebucht. Infos gibt’s unter info@onsderp.de