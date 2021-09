Zwar in abgespeckter Version, aber es wird gefeiert WiDo packt es an: Die Kirmes findet statt





Im vergangenen Jahr waren die Kirmesfeierlichkeiten in Winnekendonk coronabedingt abgesagt worden. Der Wunsch nach einem Wiederaufleben der Dorfaktivitäten wird bei vielen Bewohner*innen immer größer. Nun haben es die Bürger*innen dem Mut und Engagement der Vereine zu verdanken, dass es in diesem Jahr tatäschlich wieder etwas Volksfest-Feeling im Golddorf geben wird. Am Wochenende des 18. und 19. September veranstalten die Geselligen Vereine Winnekendonk eine „Golddorfkirmes 2021“ – als Open-Air-Version.

„Im Grunde ist das gesellige Leben hier komplett zum Erliegen gekommen. Alle haben sich so zurückgezogen ins Privatleben“, blickt der Präsident der Geselligen Vereine WiDo, Rüdiger Göbel, auf die vergangenen Monate. Vor allem hinter den vielen Vereinen, aber auch hinter jedem Einzelnen im Privaten liegt eine lange Zeit des Verzichts. Da freut es den Winnekendonker umso mehr, mitteilen zu können, dass wieder etwas Bewegung ins Dorfleben kommen wird.

„Uns war klar: Es kann keine Kirmes werden, die normale Dimensionen hat“, sagt Göbel. Dennoch habe man im Anschluss an den Heimatabend im Frühjahr direkt mit den Planungen begonnen – auch wenn die Corona-Lage zu diesem Zeitpunkt noch wenig hoffnungsvoll aussah. „Dann ist das so Schritt für Schritt gereift. Jetzt glaube ich, wird das eine ganz schöne Angelegenheit.“

Innenbereich wird nicht genutzt

Natürlich muss das Programm i…