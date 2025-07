Wido-Cup geht in die dritte Runde

Der Wido-Cup hat sich in den vergangenen zwei Jahren zur festen Größe im Veranstaltungskalender Winnekendonks gemausert. Mit spannenden Gästen konnten der Cup immer wieder überraschen. Auch in diesem Jahr wird wieder einiges geboten.

Der „Congy & Brüggemeier Wido-Cup 2025“, benannt nach den beiden Sponsoren „Congy – Concepts for Energy“ und EDEKA Brüggemeier, findet in diesem Jahr am 30. und 31. August statt. An den beiden Tagen werden über 100 Jugendmannschaften aus ganz NRW gegeneinander antreten. Der SV Viktoria rechnet mit rund 2.000 Gästen an beiden Tagen.

Für diese bietet der Verein ein vielfältiges Angebot an Speisen und Getränken, eine Tombola mit attraktiven Sachpreisen und Hüpfburgen und Mitmachaktionen für Kinder an.

Hoher Besuch

Besondere Highlights sind am Samstag der Besuch des Ballkünstlers Mo Jamal (JAKO-Markenbotschafter) und am Sonntag der Besuch der Bundesligamaskottchen Jünter (Borussia Mönchengladbach) und Erwin (FC Schalke 04).

Der Verein freut sich über viel Unterstützung und zahlreiche Besucherinnen und Besucher.