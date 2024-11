WhatsApp-Adventskalender der Gemeinde St. Antonius

In der Adventszeit kann man aus der Katholischen Kirchengemeinde St. Antonius Kevelaer auch in diesem Jahr wieder täglich einen Impuls über einen digitalen Adventskalender beziehen.

Vom 1. bis zum 24. Dezember 2024 erhalten Interessierte, die sich dazu angemeldet haben, einmal täglich einen Spruch oder Gedanken zum Thema „Licht“ auf ihr Smartphone.

Wie in den vergangenen Jahren werden die Nachrichten über ein nur für das „Wartezeit“ getaufte Projekt angeschafftes Prepaid Handy verschickt, wobei alle datenschutzrechtliche Bestimmungen berücksichtigt werden.

Wer den mobilen Adventskalender abonnieren möchte, muss WhatsApp auf seinem Smartphone installiert haben und kann ab sofort eine WhatsApp Nachricht mit dem Wort „Advent“ an folgende Mobilfunknummer senden: 01627055300.

Um Broadcast-Nachrichten empfangen zu können, sollte man die Handynummer als Kontakt abspeichern, zum Beispiel unter dem Namen „Wartezeit“.

Die Nummern der Interessenten werden anonym in einer Broadcast-Gruppe gesammelt und können so an jedem Tag der Adventszeit kontaktiert werden.

Jeder Teilnehmer erhält eine kurze Nachricht, dass die Anmeldung erfolgreich war.

Durch die Anwendung des Broadcast-Verteilers ist es möglich, dass Nutzer keine Mobilfunknummern anderer Nutzer sehen können und auch keine Nachrichten an andere Nutzer schicken können.

Der Service ist kostenfrei und natürlich jederzeit kündbar. Wer sich von der Aktion abmelden möchte, sendet eine Nachricht mit dem Wort „Stopp“ und wird aus dem Verteiler entfernt.

Von Anrufen und SMS bitten die Organisatoren abzusehen, diese können nicht berücksichtigt werden. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und allein für den genannten Zweck verwendet.

Die Initiatoren hoffen, auch in diesem Jahr durch die täglichen Impulse die Adventszeit etwas besinnlicher zu gestalten und auf das Weihnachtsfest vorzubereiten.