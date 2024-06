Wettkampf, Teamgeist und Wiedersehen

Seit Monaten bereitet sich die Freiwillige Feuerwehr auf den Orientierungslauf vor, für den sich in diesem Jahr schon 34 Gruppen angemeldet haben. Am Samstag, 8. Juni 2024, ist es soweit. Um 10 Uhr startet der Lauf an der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk (Marktstraße 16).

Teamgeist

Die meisten Teilnehmenden kommen aus dem Kreis Kleve, doch das bekannte und spaßbetonte Event zieht auch Teams aus weiter entfernten Regionen an. Im Vordergrund stehen nicht nur der Wettkampf, sondern auch Teamgeist, Zusammenarbeit und das Wiedersehen alter Bekannter aus anderen Feuerwehren.

Der Lauf startet zeitgleich auf vier verschiedenen Strecken, die alle an der Öffentlichen Begegnungsstätte enden. Hier können sich die Gruppen kurz erholen, bevor sie die nächste Etappe der etwa zehn Kilometer langen Tour in Angriff nehmen.

Unterwegs stellen verschiedene Aufgaben die Teilnehmenden vor spannende Herausforderungen, bei denen nicht nur Feuerwehrwissen gefragt ist.

Der Löschzug Winnekendonk wird unterstützt von vielen örtlichen Vereinen, darunter die Landjugend, der Tennisverein, die St. Sebastianus-Bruderschaft, der Musikverein und der Sportverein Viktoria.

After-Show-Party

Für das leibliche Wohl ist während der gesamten Veranstaltung gesorgt. Die Siegerehrung findet gegen 19 Uhr statt, gefolgt von einer After-Show-Party mit DJ.