Wetterschutzhütte am Boule-Spielfeld

Zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort entwickelt LEADER (Leistende Landschaft e.V.) kreative Ideen und setzt Projekte um, die dazu beitragen, dass unsere Region lebenswert bleibt.

„Wir haben uns daher sehr gefreut, dass im Rahmen eines sogenannten Kleinprojektes im Handlungsfeld ,Lebendige Orte, soziale Gemeinschaft und Kultur‘, unser Antrag auf finanzielle Unterstützung zum Bau einer Wetterschutzhütte an unserem Boule-Spielfeld positiv beschieden wurde“, so Peter Schlossarek, 1. Vorsitzender des SV Viktoria 1922 Winnekendonk e.V.. Die Fertigstellung ist nun erfolgt.

In 2023 wurde durch Ehrenamtler des Sportvereins, auf eigene Kosten, außerhalb des Viktoria-Sportparks eine öffentliche Boule-Bahn errichtet.

Die Anlage wird durch die Bevölkerung genutzt, sowie zunehmend auch durch Radgruppen, die auf ihren Touren am Niederrhein dort gerne eine „Aktiv-Pause“ einlegen.

Während der Öffnungszeiten des Sportparks sollen Boulespielerinnen und Boulespieler kostenfrei Boulekugeln vom Verein (gegen Pfand) ausleihen und auch die Bewirtung im Sportstübchen nutzen können.

Ein Nebeneffekt der Schutzhütte ist, dass sich insbesondere Kinder, die für ihre Trainingsstunden vor dem Tor der Sportanlage auf ihren Trainer warten, sich dort gegebenenfalls auch bei schlechtem Wetter unterstellen können.

Die Boulebahn entwickelt sich zu einem kleinen „Ort der Begegnung“, an dem sowohl die Bevölkerung als auch Auswärtige, jeglichen Alters und unabhängig vom sozialen, kulturellen oder ethnischen Status, unentgeltlich Sport treiben oder sich einfach treffen und austauschen können.

„Darüber hinaus beteiligen wir uns auch an der Initiative ,Refill Deutschland‘“, so Peter Schlosarek und bedankt sich für die Anregung der Stadtwerke Kevelaer, namentlich bei Melanie Hahn. Ziel der Initiative ist es, Plastikmüll zu vermeiden und Leitungswasser als Trinkwasser kostenfrei in mitgebrachte Trinkgefäße auszugeben. „Dazu steht unser Sportstübchen an seinen Öffnungszeiten zur Verfügung“, erklärt der Vorsitzende.