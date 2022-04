Wettener Reitverein feierte 100. Geburtstag

Mit coronabedingter zweijähriger Verspätung konnte der Reit- und Fahrverein „von Bredow Wetten 1920 e.V.“ am vergangenen Samstag endlich seinen 100. Geburtstag gebührend feiern.

Begonnen wurde mit dem Einzug der Standarten zahlreicher benachbarter und befreundeter Reitervereine, die der Einladung nach Wetten in die festlich geschmückte Reithalle gefolgt waren. Nach Ansprachen der stellvertretenden Kevelaerer Bürgermeisterin, Dr. Jutta Bückendorf, des Wettener Ortsvorstehers Guido Küppers und der Präsidentin der Geselligen Vereine Wetten, Orla Feeny, trat Norbert Paeßens, Vorsitzender des Kreispferdesportverbands Kleve e.V. an das Rednerpult.

Auch er sprach kurz zu den Anwesenden, bevor er zusammen mit Annette van Stephoudt, Vorsitzende des Wettener Reitvereins, und Wilma Hebben, Geschäftsführerin des Kreispferdesportverbands, acht Wettener Vereinsmitglieder aufgrund ihrer langjährigen Vereinszugehörigkeit zu Ehrenmitgliedern ernannte. Neben Glückwünschen erhielten Franz Gerritzen, Wilhlem Deselaers, Norbert Brauers, Margret Roosen, Hans Roosen und Johannes Leurs jeweils ein Präsent in Form einer Glas-Stele. In Abwesenheit geehrt wurden Heiner Steegmanns und Ernst Manten.

Im Anschluss daran stellte Norbert Brauers den Wettener Reiterverein und seine Geschichte in einer Chronik vor. Einige der älteren Mitglieder wurden so noch einmal zurückversetzt in vergangene Zeiten – als der Reitplatz zum Beispiel noch auf einer gepachteten Waldlichtung außerhalb von Wetten lag.

Die Tiere im Fokus

Erst danach begrüßte Annette van Stephoudt die Anwesenden und betonte in locker gehaltener Rede vor allem den Zusammenhalt der Wettener Vereine – und das, was ihren Herzensverein ausmache: die Liebe zum Pferd.

Zum Schluss des offiziellen Teils gab‘s dann noch eine Verlosung – mit Orla Feeny als Glücksfee. Eine Liste mit den Gewinner-Losen hängt bei der Bäckerei Steegmanns in Wetten aus, ist aber auch unter www.rv-wetten.de und auf Facebook zu finden.

Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Auftritt der Wettener Voltigier-Mädchen, die unter viel Beifall ihr Können zeigten. Ebenso erging es den Jagdhornbläsern aus Kevelaer und dem Wettener Musikverein, die die Veranstaltung musikalisch begleiteten. Für kurzzeitig karnevalistische Stimmung sorgte die Veerter Karnevalsprinzessin Nadine I., ebenfalls Mitglied im RV Wetten. Sie ließ es sich nicht nehmen, mit ihren „Herzdamen“ in der Reithalle aufzutreten.

Nach dem offiziellen Teil lud Rainer Verheyen, der durch den Abend geführt hatte, zur Party ein. Bei Musik mit DJ Holger herrschte ausgelassene Stimmung bis in den frühen Morgen.