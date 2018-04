Die Union Wetten ist auch im vierten Kreisliga A-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Nach zuletzt drei Siegen gegen Appeldorn, Kapellen-Hamb und Winnekendonk fuhr die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen am Sonntagmittag im Heimspiel gegen den BV Sturm Wissel ein 2:2-Unentschieden ein und bestätigte die zuletzt starke Form. In der Tabelle konnte die Union durch den Punktgewinn mit nun 22 Punkten auf Rang elf springen – der Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt bei noch sieben ausstehenden Spielen sechs Zähler, während der Relegationsrang weiterhin nur einen Punkt entfernt ist.