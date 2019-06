Am Sonntag, 7. Juli 2019, findet in Wetten rund um das Pfarrheim erstmalig der „FeierTag!“ statt. Begonnen wird der besondere Sonntag mit einer Familienmesse in der St.-Petrus-Kirche um 10 Uhr. Hier wird der Diakon Berthold Steeger seine Predigt halten, bevor er an diesem Tag aus seinem hauptamtlichen Dienst feierlich entlassen werden wird. Ab 11 Uhr werden dann am Pfarrheim zahlreiche Aktivitäten angeboten, die beste Aussichten auf einen schönen Familientag versprechen.