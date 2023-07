Wertvolle Kooperation

Die FOM Hochschule in Wesel und der Caritasverband Geldern Kevelaer wollen künftig zusammenarbeiten. Im Fokus: der Hochschulbereich Gesundheit & Soziales, in dem die Bachelor-Studiengänge „Soziale Arbeit“, „Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik“ sowie neuerdings der Master „Soziale Arbeit“ angeboten werden. Eine Kooperationsvereinbarung wurde nun unterzeichnet. „Für uns ist die Kooperation sehr wertvoll. Zum einen in Bezug auf den fachlich-wissenschaftlichen Austausch, zum anderen mit Hinblick auf die Fachkräftegewinnung“, sagt Caritasvorstand Stephan von Salm-Hoogstraeten. So sollen beispielsweise Fachreferentinnen- und -referenten an die FOM entsendet werden und die Caritas steht als Praxispartner für Forschungsvorhaben zur Verfügung.

Studierende im Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ können zudem ihren Praxisnachweis beim Caritasverband erbringen.„Mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer haben wir jetzt einen starken Partner, mit dem wir den Theorie-Praxis-Transfer weiter vorantreiben möchten“, so die Weseler FOM Geschäftsleiterin Birgit Lippmann. Mitarbeitende in Sozial- und Gesundheitsberufen können sich schon jetzt für ein Studium im Wintersemester anmelden.