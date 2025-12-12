Wertige Weihnachtsgeschenke

Pünktlich zur Advents- und Weihnachtszeit lädt der Museumsshop des Niederrheinischen Museums Kevelaer dazu ein, besondere und hochwertige Geschenkideen zu entdecken. Alle Artikel können während der regulären Öffnungszeiten – dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr – direkt im Museum erworben werden. Darüber hinaus stehen zahlreiche Produkte auch bequem über den Online-Museumsshop zur Bestellung zur Verfügung.

Neben einer breiten Auswahl an Büchern zu kunst- und kulturhistorischen Themen sowie verschiedenen Kunstwerken präsentiert der Museumsshop in diesem Jahr eine Reihe neuer, exklusiver Produkte. Besonders hervorzuheben sind die neuen Taschen aus Bannern und Mesh, die aus ehemaligen Ausstellungs- und Veranstaltungsbannern gefertigt werden und damit ein modernes, nachhaltiges Upcycling-Konzept verfolgen. Die Kollektion umfasst unter anderem Kulturbeutel, Laptophüllen, großformatige Dokumententaschen, Schlampermäppchen, Brustbeutel, Shoppingtaschen sowie handliche Mesh-Taschen. Jede Tasche ist ein einzigartiges Unikat und damit ein außergewöhnliches Geschenk für design- und umweltbewusste Käuferinnen und Käufer.

Auch der aktuelle „Geldrische Heimatkalender“ sowie die beliebte „Weezer Geschichte“ sind rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit wieder erhältlich und eignen sich hervorragend als Geschenk für alle, die sich für regionale Historie interessieren oder Freude an lokalen Erzählungen haben.

Abgerundet wird das Sortiment durch liebevoll gestaltete Alltagsprodukte wie Brillenputztücher, Postkarten und Schreibwaren sowie kleine Artikel aus dem Erzgebirge.