Werkzeuge entwendet

Im Zeitraum von Dienstag, 25. Juni 2024, 19 Uhr, und Mittwoch, 26. Juni 2024, 17.30 Uhr, kam es an der Windmühlenstraße in Kevelaer zu einem Einbruch. Der oder die Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in ein Wohnhaus ein und entwendeten dort mehrere Werkzeuge, u.a. zwei Akkubohrschrauber der Marke Makita. Auch eine JBL Musikbox wurde entwendet, bevor sich der oder die Täter unerkannt entfernten.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen.