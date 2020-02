Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

In der Nacht von Mittwoch, 19. Februar 2020, auf Donnerstag, 20. Februar 2020, manipulierten unbekannte Täter ein Schloss der Hecktür eines Kleintransporters, so dass sich die Tür öffnen ließ. Der Transporter stand vor der Wohnanschrift des Fahrers am Klinkenberg. Die Täter entwendeten diverse elektrische Werkzeuge und Baumaterialien. Mit der Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080.