Werkzeug von Ladefläche gestohlen

Das Fahrzeug befand sich in Kervenheim auf der Straße Am Potthaus

Unbekannte Täter*innen entwendeten am Mittwoch, 23. Dezember 2020, zwischen 10 und 15 Uhr aus einem an der Straße Am Potthaus abgestellten Fahrzeug Werkzeug. Sie schlugen zunächst die Scheibe der Fahrertür ein, um die Zentralverrieglung zu öffnen. Anschließend konnten die Unbekannten die Tür der Ladefläche öffnen und das dortige Werkzeug entwenden, u.a. wurden eine Stichsäge, ein Schlagschrauber und ein Winkelschleifer gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.