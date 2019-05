Werkzeug aus Transporter geklaut

In der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 15. Mai, 7 Uhr, öffneten unbekannte Täter am Plockhorstweg ohne Aufbruchspuren einen verschlossenen weißen Peugeot Boxer. Der Transporter war auf einem Privatgrundstück geparkt. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer und eine Werkzeugkiste. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.