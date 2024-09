Werkstatthalle abgebrannt

Am Dienstag, 17. September 2024, wurde die Polizei gegen 13.50 Uhr über einen Brand auf einem Bauernhof in Kevelaer an der Klever Straße (B 9) informiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte ein in Vollbrand stehendes Gebäude festgestellt werden. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde sofort eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA ausgelöst. Durch die Feuerwehr wurde unmittelbar mit den Löscharbeiten begonnen, durch die Polizei wurde zunächst weiträumige Absperrmaßnahmen eingeleitet, unter anderem wurde die B 9 in dem Bereich voll gesperrt. Diese Sperrung konnte kurzer Zeit wieder aufgehoben werden, die Sperrung der Weezer Straße für die Maßnahmen der Feuerwehr dauerte weiter an. Auf der unmittelbar neben dem Gehöft liegenden Bahnlinie Weeze-Kevelaer musste der Zugverkehr eingestellt werden. Zwischenzeitlich ist der Brand gelöscht, der eine Werkstatthalle komplett zerstört hat, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Bahnlinie war bis gegen 16.25 Uhr gesperrt.