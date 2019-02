Einem Thema, das auch in Kevelaer immer wieder für bewegte Gemüter und Diskussionen sorgt, widmete sich die CDU-Fraktion im Düsseldorfer Landtag. Unter der Überschrift „Vitale Innenstädte – Perspektiven des Einzelhandels in NRW“ hatte sie zu einem Werkstattgespräch eingeladen, was von gut 200 Interessierten aus ganz Nordrhein-Westfalen angenommen wurde.