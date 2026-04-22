Du liebst Fußball und möchtest mehr als nur zuschauen? Dann nutze deine Chance und werde Schiedsrichterin! Der Fußballverband Niederrhein (FVN) bietet zwei Schiedsrichterinnen-Neulingslehrgänge speziell für Mädchen und Frauen an – dein perfekter Einstieg in eine spannende und verantwortungsvolle Rolle auf dem Platz.

Die Förderung von Schiedsrichterinnen hat im FVN einen besonders hohen Stellenwert. Mit gezielten Angeboten, persönlicher Betreuung und speziellen Lehrgängen setzt sich der Verband aktiv dafür ein, Frauen im Schiedsrichterwesen zu stärken, ihre Sichtbarkeit zu erhöhen und langfristig zu begleiten. Du wirst Teil eines Netzwerks, das dich unterstützt und fördert.

📅 Termine:

➡️ Lehrgang 1: 13. Juni – 27. Juni 2026 (Hybrid/Online und in Präsenz)

📍Ort: Sportschule Wedau in Duisburg

Präsenztermine: 13. Juni und 27. Juni (Prüfung])

Digitale Schulungen: 17. Juni, 20. Juni, 24. Juni

➡️ Lehrgang 2: 16. Oktober – 18. Oktober 2026 (Präsenz)

📍 Ort: Sportschule Wedau in Duisburg

Deine Vorteile auf einen Blick:

Kostenlose Teilnahme am Lehrgang

Kostenfreie Übernachtung in der Sportschule möglich

Neben der klassischen Schiedsrichterinnen-Ausbildung wird gezielt auf Fragen und Bedürfnisse von Frauen im Fußball eingegangen. Ziel ist es, mehr Mädchen und Frauen für diese wichtige Rolle zu begeistern und nachhaltig zu fördern.

Wichtig für deine Anmeldung:

Mindestalter: 14 Jahre

Mitgliedschaft in einem Fußballverein erforderlich (kann auch nachträglich erfolgen)

Interesse am Fußball sowie Bereitschaft, Spiele zu leiten und an Weiterbildungen teilzunehmen

Anmeldung ausschließlich online über werdeschiedsrichter.de

Die beiden Lehrgänge richten sich ausschließlich an Mädchen und Frauen.

Trau dich, Verantwortung zu übernehmen – und pfeif dein eigenes Spiel!

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