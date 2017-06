Wer wird denn gleich rot werden?

Es gibt ja mehrere Gründe, warum Menschen rot werden. Also im Gesicht jetzt, nicht politisch gesehen. Bei den einen steigt der Blutdruck derart an, dass er oben aus dem Hemdkragen entweicht. Das geht oftmals mit einem wütenden Schnauben einher. Andere sind da stiller und schämen sich womöglich für etwas, das sie selbst – oder andere – verbockt haben. In eher seltenen Fällen treibt es Menschen die Röte ins Gesicht, wenn sie ein Kompliment bekommen, das ihrer Bescheidenheit doch eigentlich schmeicheln sollte.

Letzteres ist auch in Kevelaer eher selten zu beobachten. Die beiden ersten Varianten darf man aber in durchaus messbarer Stärke in unserer Stadt zur Kenntnis nehmen. Und das liegt in diesen Tagen, wo zumindest einige von uns in absehbarer Zeit den Boden unter de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.