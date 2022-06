Literaturkurs des KvGG führte sein Bühnenprojekt „Just be yourself – Wer will schon perfekt sein?“ auf Wer will schon perfekt sein?

Der Literaturkurs des KvGG überzeugte auf der Bühne mit Tiefgang. Foto: gee

„Was ist schon perfekt?“, fragten sich die Schülerinnen und Schüler des Q1-Kurses des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums (KvGG) Kevelaer in ihrem Literaturkurs. Im Rahmen dieser Fragestellung entwickelte sich ein sogenanntes „Collagentheater“. Ihre Gedanken zum Thema texteten und performten die Teilnehmenden sehr selbstständig, sagt Katrin Boland, Lehrerin am KvGG, die das Projekt initiierte. Es sei eine Freude gewesen zu beobachten, was daraus wurde. Nicht alle möchten gerne Theater spielen, sagt sie, und so sei mit dieser Variante für den einen oder die andere, je nach Vorlieben, etwas dabei gewesen. Auch die Technik zu übernehmen, sei eine große Sache gewesen, die Talente seien so verschieden. Katrin Boland ist die Begeisterung anzumerken.

Es sollte kein reines Theaterspiel werden, es ging um Improvisationen, Rhetorik, Sprache und Ausdruck. Es sollte etwas sein mitten aus dem Leben. Und das wurde es dann auch auf der Bühne des Konzert- und Bühnenhauses am vergangenen Freitag.

Über die Hälfte der Jahrgangsstufe war bei diesem Jahresprojekt dabei. Nach einem halben Jahr Planung wurde es immer komplexer, sagt Boland. Es ging um Kurzgeschichten, Kurzformate, szenische Collagen, vor allem um Selbstbotschaften. Es entwickelten sich die verschiedensten Darstellungsformate. Sie wuchsen daran, freut sich die Lehrerin. Auch andere Jugendliche der Schule außerhalb des Kurses gesellten sich zum Projekt. Über 20 Literaturbegeisterte brachten sich kreativ ein. Es sei ein sehr engagierter Kurs gewesen, in dem man sich auch mal angezickt, sich jedoch auch ernsthaft mit dem Thema auseinandergesetzt habe, betont die Lehrerin. …