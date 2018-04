„Hoch, rechts, links, und“, gibt Verena Hermens in der Dreifachturnhalle am Hülspark zu der Musik den Takt vor. „Wir machen das Stück von letzter Woche“, erklärt die Trainerin der VFR-Showgirls und hält immer wieder die CD an, lässt die gleiche Musik noch mal laufen und die Anwesenden denselben Bewegungsablauf noch mal üben. „Dann geht das besser rein“, sagt Hermens.

Die VFR-Showtanzgruppe gibt es seit 2009, erzählt sie. „Ich war für die Teenies im Verein zu alt und wollte was machen, was auch Erwachsene tun.“ Sie sucht sich Gleichgesinnte, fragt bei Freundinnen und ehemaligen Teenies nach. „Und es haben sich viele gefunden, zu Anfang waren wir sechzehn.“ Selbst mache sie das Ganze schon, seitdem sie fünf Jahre alt sei.

Sie gönnt den Mädels nach mehreren Wiederholungen eine kurze Trinkpause, bevor die Aufforderung kommt: „Und jetzt könnt ihr mal ein paar Hebungen üben.“

Julia Hendrix ist eine der achtzehn jungen Damen, die sich in das spektakulär erscheinende Gruppenbild einfügen. „Ich tanze beim VFR seit dem siebten Lebensjahr“, erzählt sie. „Der Faktor Vertrauen ist hier ganz groß. Wir ,schießen‘ die Leute nicht einfach mal so nac…

