Wer war eigentlich Lorenz Werthmann?

Lorenz Werthmann war der Gründer des Deutschen Caritasverbandes. Das war im Jahr 1897. Für den promovierten Theologen und Priester war die organisierte Caritas die Sozialbewegung der Kirche mit gesellschaftlicher Sprengkraft.

Lorenz Werthmann, geboren am 1. Oktober 1858, kam als Sohn eines Gutsverwalters in Geisenheim im Rheingau zur Welt. Nach dem Abitur nahm er in Rom sein Theologie-Studium auf. Die Begegnungen mit Papst Leo XIII. und Franz Hitze, Kaplan und späterer Sozialpolitiker, waren wegweisend für sein späteres soziales Engagement. So rief der Theologe am 9. November 1897 zur Gründung des Deutschen Caritasverbandes auf. Als Sitz wurde Freiburg gewählt.

Dort hat der Deutsche Caritasverband auch noch heute seinen Sitz. Mit 27 Diözesan-Caritasverbänden, zahlreichen Orts- und Kreis-Caritasverbänden sowie caritativen Fachverbänden gehört der Deutsche Caritasverband als größter Wohlfahrtsverband heute zu den sechs Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Deutschland.

Im Kreis Kleve gibt es zwei Caritasverbände – den Caritasverband Kleve im Nordkreis und den Caritasverband Geldern-Kevelaer im Südkreis. In Goch steht in Erinnerung an den Gründer des Deutschen Caritasverbandes seit 2008 das Lorenz-Werthmann-Haus. Dort, an der Mühlenstraße 52, hält der Caritasverband Kleve ein Beratungszentrum vor, die Mobile Pflege ist dort ebenfalls ansässig, das Familienzentrum Sterntaler befindet sich in angrenzender Nachbarschaft.

Werthmann ging es bei der Gründung des Verbandes nicht nur um die Organisation der kirchlichen Sozialarbeit, es ging ihm auch um das politische Engagement und die Stärkung der Fachlichkeit in der sozialen Arbeit. Ebenso wichtig waren ihm die Solidaritätsstiftung und Herzensbildung in der Gesellschaft durch eine katholische Sozialbewegung, die mit einer Stimme spricht. „Prägend für Werthmanns Wirken war die Idee, angesichts der sozialen Not zu helfen und Strukturen nachhaltig zu verändern. Auf lange Sicht ist dies sicher gelungen. Heute werden professionelle Strukturen fast überall in Deutschland vorgehalten und die Caritas wird auch politisch als wichtiger Akteur wahrgenommen“, sagt Rainer Borsch, Vorstand des Caritasverbandes Kleve.

Vor 100 Jahren, am 10. April 1921, starb Lorenz Werthmann. Seine Vision, Anwalt und Partner der Benachteiligten zu sein, lebt weiter.